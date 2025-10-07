Die ersten drei Rotorblätter rollen von Antwerpen in den Windpark Langendorf. Kurz vor dem Ziel bleiben die Schwerlasttransporter im sächsischen Groitzsch stecken. Wann es weitergehen soll.

Zwangspause: Drei Schwerlasttransporter mit Rotorblättern für den Windpark warten auf die Weiterfahrt und blockieren die B 176 vor Groitzsch.

Langendorf/MZ. - Nichts geht mehr: Der Schwerlasttransport mit den ersten Rotorblättern für den Windpark Langendorf musste in der Nacht zum Dienstag unfreiwillig in Groitzsch stoppen. Das erste Fahrzeug steckte in der S-Kurve auf der Ortsdurchfahrt der B176 fest. Der erfahrene Lkw-Fahrer Michael Najman ist sauer. „Ich habe in der Nacht fünf Stunden rangiert, doch die Firma, die für uns die Strecke ausgemessen hat, hat einen Fehler gemacht. Eine Straßenlampe steht im Weg“, sagt Michael Najman. Der Konvoi setzte gut einen Kilometer zurück, parkte auf der B 176 und will es am Dienstagabend noch einmal probieren. Am Dienstagmorgen sieht man tiefe Lkw-Spuren auf der Wiese neben der Straße, einen umgestürzten Baum und zwei Lampen. Am Vormittag sind Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Groitzsch damit beschäftigt, den Weg für den Transport frei zu machen und mindestens eine Straßenlampe abzubauen. Zwei weitere liegen auf der Wiese.