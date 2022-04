Gibt es Kohle für den Goethepark in Zeitz?

Zeitz - Kann die Gruftkapelle an der Weberstraße im Goethepark bald gesichert werden? Fördermittel für den Goethepark und dann auch noch 400.000 Euro auf einen Schlag - das klingt zu schön, um wahr zu sein. Doch der Strukturwandel soll es möglich machen. Deshalb lag in den beratenden Fachausschüssen und im Hauptausschuss am Donnerstagabend auch eine entsprechende Vorlage zur Abstimmung vor. Die Stadträte befürworteten auch einstimmig die Bewilligung der überplanmäßigen Auszahlung für die Sanierung des Parkes in Höhe von 403.000 Euro im Haushaltsjahr 2021, wie es in der Vorlage heißt.