Neubaugebiet in Droyßig

Das Bauland am Döschwitzer Weg in Droyßig.

Droyssig/MZ - Gleich drei Beschlüsse hatte der Rat der Gemeinde Droyßig zum Thema Neubaugebiet am Döschwitzer Weg in seiner jüngsten Sitzung auf der Tagesordnung. Während die Abwägung und die Satzung zum Bebauungsplan mehrheitlich beschlossen wurden, hakte es noch beim Abschluss eines Erschließungsvertrages mit dem Investor. Zu viele Fragen blieben nach einer längeren Diskussion bei den Ratsmitgliedern offen, so dass Bürgermeisterin Evelyn Billing das Papier wieder zurückzog.