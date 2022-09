Gewimmel bei der Feuerwehr in Droyßig

Droyßig war am Wochenende ein toller Gastgeber des Kinderfeuerwehrtages des Burgenlandkreises. Was es zu erleben gab.

Am Samstag fand in Droyßig der Kinderfeuerwehrtag des Kreises statt. Bei Ronny Fürstenberg konnten Kinder Feuerlöscher ausprobieren. Hier die Mädchen und Jungen aus Balgstädt, die am Ende den Wettbewerb gewannen.

Droyssig/MZ - Mächtiges Gewimmel herrscht am Samstag rund um das Gerätehaus in Droyßig. Denn die Freiwillige Feuerwehr Droyßig ist Gastgeber des Kreiskinderfeuerwehrtages. „125 Kinder von 14 Feuerwehren aus dem Burgenlandkreis sind mit 60 Betreuern und Helfern angereist“, erzählt Jens Tischendorf, Jugendwart in Droyßig und Mitorganisator. Fünf Stationen wurden aufgebaut. Jede davon wird von einer Feuerwehr der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst betreut, so sind die Kameraden der Wehren aus Droyßig, Wetterzeube, Salsitz und Döschwitz vor Ort. Die fünfte Station hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) aufgebaut. Hier werden Maßnahmen zur Ersten Hilfe gelernt und praktisch geübt.