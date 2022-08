Geteilte Großbaustelle

Der Bund investiert 26 Millionen Euro in die Erneuerung von acht Kilometern der A 9 zwischen Weißenfels und Droyßig. Wie weit die Arbeiten sind.

Während der Verkehr auf der A 9 vorbeirauscht, wird zwischen Naumburg und Droyßig an der Entwässerung der neuen Fahrbahn gearbeitet.

Osterfeld/MZ - Es ist Freitagvormittag und die A 9 ist zwischen den Abfahrten Weißenfels und Droyßig schon gut befahren. Unter die zahlreichen Lastwagen, die ihre Güter transportieren, mischen sich Wohnmobile oder mit Fahrrädern bestückte Pkw, die in die Sommerferien aufbrechen. Sie alle kommen nur auf jeweils zwei Fahrspuren und in auf 80 Stundenkilometer gedrosseltem Tempo voran, denn sie müssen die große Baustelle passieren, die von Weißenfels bis fast an die Landesgrenze nach Thüringen reicht.