Alttröglitz/MZ - Wie geht es im Chemie- und Industriepark Zeitz weiter? In der Betreibergesellschaft Infra Zeitz herrscht Unruhe. Momentan befinden sich 45 Beschäftige der Servicegesellschaft in Kurzarbeit. Und: Der Arbeitsvertrag von Geschäftsführer Arvid Friebe wird nicht verlängert. Er verlässt zum 30. Juni das Unternehmen. Das eine habe laut Pressestelle des Landkreises nichts mit dem anderen zu tun: „Die Kurzarbeit bei Infra Zeitz läuft planmäßig bis Ende Februar. Sie steht in keinem Zusammenhang mit dem Wechsel der Geschäftsführung.“