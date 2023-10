Die Ausbesserungsarbeiten am Dach des 24-Wohneinheiten-Blocks im Schulweg in Droßdorf können in diesem Jahr nicht mehr wie vorgesehen durchgeführt werden. Denn: Ohne ein Gerüst kann der Dachdecker nicht arbeiten.

Droyssig/MZ/MV - Die Ausbesserungsarbeiten am Dach des 24-Wohneinheiten-Blocks im Schulweg in Droßdorf können in diesem Jahr nicht mehr wie vorgesehen durchgeführt werden. „Der Dachdecker schafft es in diesem Jahr nicht mehr, seinen Auftrag zu erfüllen. Aber er will sich zumindest um das Material kümmern und den vereinbarten Preis auch 2024 halten“, informierte Gutenborns Bürgermeister Karsten Beyer auf Anfrage von Arnd Czapek (beide CDU) in der jüngsten Ratssitzung.