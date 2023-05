Zeitz/Großpörthen/MZ - An der Landstraße vom Zeitzer Krankenhaus in Richtung Großpörthen sollen vier bald neue Windkraftanlagen entstehen. Für diesen Eingriff in die Natur muss der Investor aber auch sogenannte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen treffen. Im einfachsten Fall wäre das etwa das Anpflanzen von mehreren Bäumen. Das wird aktuell auch in der Gemeinde Gutenborn diskutiert, denn eines der Windräder soll auf der Gemarkung von Droßdorf in der Nähe von Kuhndorf aufgestellt werden.

