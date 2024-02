In Tröglitz ist am Wochenende ein Pkw der Marke Ford gestohlen worden.

Tröglitz/MZ - In Tröglitz ist ein Auto gestohlen worden. Nach Polizeiangaben hat sich der Diebstahl des Pkw der Marke Ford am Wochenende ereignet. Der Besitzer hatte den Wagen demnach am Freitag auf einem Parkplatz in der Franz-Liszt-Straße abgestellt, am Sonnabend war er verschwunden. Nach dem Fahrzeug wird fahndet.