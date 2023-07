In Wetterzeube bei Zeitz hat sich ein geparkter Pkw selbstständig gemacht und ist in eine Kleingartensparte gerollt. Welcher Schaden dabei entstanden ist.

Zeitz/MZ - In der Schulstraße in Wetterzeube bei Zeitz (Burgenlandkreis) hat sich am Mittwochabend ein geparkter Pkw selbstständig gemacht und reichlich Sachschaden angerichtet: Laut Polizeirevier Burgenlandkreis war der Wagen auf abschüssiger Strecke weggerollt, hatte den Zaun einer Gartenanlage durchbrochen und war auf dem Gelände gegen einen Schuppen gekracht. Offensichtlich hatte die Nutzerin das Fahrzeug nur unzureichend gesichert, so die Beamten.