Gemeinderat hat jetzt Preise festgelegt

Wetterzeube/MZ - In Wetterzeube kann wieder gebaut werden. Die Erweiterung des Wohngebietes Kiefernweg in unmittelbarer Nähe zur Weißenborner Straße in Richtung Droyßig ist seit ein paar Wochen vollständig erschlossen und die Straße entsprechend verlängert worden. Sechs Parzellen auf 3.842 Quadratmetern warten so auf neue Eigentümer. Die würde die Gemeinde Wetterzeube gern für 90 Euro pro Quadratmeter verkaufen. Vor allem, um ihre Kosten für die Erschließung des Gebietes in Höhe von rund 331.000 Euro zu deckeln. Den Preis hat der Gemeinderat jetzt in seiner jüngsten Sitzung festgelegt. Darin enthalten ist ein Bodenrichtwert von 30 Euro.

