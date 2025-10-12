Das Büro Reinstein Energy hat für die Gemeinde Elsteraue ein kommunales Wärmekonzept erarbeitet. Am Donnerstagabend wurde es im Hyzet-Klubhaus vorgestellt. Was die Schwerpunkte sind.

Der Chemiepark Zeitz könnte mit seiner Abwärme Lieferant für ein kommunales Verbundnetz zur Wärmeversorgung werden.

Alttröglitz/MZ. - Der Chemie- und Industriepark Zeitz ist für die Gemeinde Elsteraue ein großer Glücksfall. Zumindest was die seit 2024 gesetzliche geforderte Wärmeplanung für Kommunen betrifft. Zu dieser Einschätzung gelangen Marc Reinstein und Lars Waldmann vom Büro Reinstein Energy in Schleswig Holstein. Im Auftrag der Gemeinde haben sie Möglichkeiten der kommunalen Wärmplanung untersucht und am Donnerstagabend im Hyzet-Klubhaus öffentlich vorgestellt. Wochen zuvor waren sie schon im Gemeinderat.