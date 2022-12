Gemälde ist erstmals in Ausstellung in Zeitz zu sehen

Restaurator Mirko Negwer und Wiebke Havenstein, Kunsthistorikerin und Mitarbeiterin des Museums, präsentieren das Totenbildnis von Herzog Moritz, eines der wertvollsten Gemälde der Sammlung in Zeitz.

Zeitz/MZ/and - Restaurierung und Konservierung eines der wichtigsten Werke der Gemäldesammlung im Zeitzer Schlossmuseum Moritzburg sind abgeschlossen: Nach fast zwei Jahren ist das Totenbildnis Herzogs Moritz von Sachsen-Zeitz (1619-1681) nun wieder im Schloss und kann erstmalig in der Dauerausstellung „Zeit der Herzöge – Barocke Residenzkultur in Zeitz“ präsentiert werden. Im Raum der größten ausgestellten Totenbildnissammlung Europas, wie die Stadt Zeitz in einer Mitteilung deutlich macht.