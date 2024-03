Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - „Ich will Ihnen keine Steine für Ihr weiteres Leben in den Weg legen. Ich sehe eine positive Entwicklung, auch optisch. Wenn ich den Vergleich zu früheren Verhandlungen ziehe, sehen Sie wesentlich ordentlicher aus“, begründete der Richter am Zeitzer Amtsgericht jetzt sein eher mildes Urteil für einen gemeinsamen Diebstahl. So muss ein 32-Jähriger aus Leipzig 600 Euro Geldstrafe bezahlen, ein gleichaltriger Zeitzer dagegen 900 Euro. Die Tagessätze errechneten sich aus den Geldern, die beide monatlich zur Verfügung haben.