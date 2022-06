Geldsorgen belasten Droyßiger-Zeitzer Forst auch mit beschlossenem Haushaltsplan

Droyssig/MZ - Mit einem dann doch kleineren Defizit hat die Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst ihren diesjährigen Haushalt beschlossen. Am Mittwochabend stimmten zehn Gemeinderäte dafür, fünf enthielten sich und zwei Mitglieder votierten gegen das Papier. Die Umlage für die fünf Mitgliedsgemeinden blieb bei knapp 55 Prozent. Zunächst ging es um ein Haushaltsloch von 725.000 Euro. Doch vor dem Beschluss wurde dieses um rund 57.000 geschmälert. In nicht-öffentlicher Sitzung wurde die Erstellung der Jahresabschlüsse für 43.000 Euro an eine Fremdfirma vergeben. Dadurch konnten zwei neue Stellen in der Kämmerei, für die rund 91.000 Euro eingeplant waren, wieder gestrichen werden.

