Wieder haben Diebe eine Geldbörse aus einem Auto in Zeitz gestohlen. Das Fahrzeug stand dieses Mal in der Albrechtstraße.

Zeitz/MZ/and - Bei einem in der Albrechtstraße in Zeitz geparkten Auto wurde am Freitagmittag eine eingeschlagene Beifahrerscheibe bemerkt. Wie die Polizei mitteilte, wurde aus dem Fahrzeug eine Geldbörse samt Ausweisdokumenten und Geldkarte gestohlen.

Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, erneut darauf hinzuweisen, dass man keine Wertgegenstände im Auto lassen soll.

In der Leipziger Straße in Zeitz wurden am Sonntag gegen 22.40 Uhr die Kleingeldautomaten von drei Autowaschboxen aufgebrochen. Es wurde Münzgeld gestohlen und Sachschaden angerichtet, so die Polizei.