Am Sonntag wurde im Wethautal eine neue Bürgermeisterin gewählt. In Osterfeld gibt es Bedenken hinsichtlich des knappen Wahlausgangs. Was der Wahlausschuss dazu sagt.

Osterfeld/MZ - Geht der Wahlkrimi im Wethautal vom Sonntagabend in die zweite Runde? Am Sonntag stand in der Verbandsgemeinde (VG) die VG-Bürgermeisterwahl an, mit denkbar knappem Ausgang. Doch ging bei diesem knappen Ergebnis im Wethautal wirklich alles mit rechten Dingen zu? Warum gibt es so viele ungültige Wahlzettel? In und um Osterfeld ploppten derartige Gerüchte und Fragen auch in den sozialen Medien auf.