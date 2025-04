Es gibt Schäden an Gebäuden im Zeitzer Technikmuseum. Die Sanierung kommt aber später, wenn auf Bundesmittel gewartet wird. Wie der aktuelle Stand in der ehemaligen Brikettfabrik ist.

Zeitz/MZ. - Besteht am Zeitzer Herrmannschach Einsturzgefahr? So klang es zumindest, als Monique Saar, Vorstandsvorsitzende des Vereins Mitteldeutscher Umwelt- und Technikpark als Träger des Technikmuseums, im Sonderstadtrat sprach. Sie hatte in der Debatte um die Verwendung der mittlerweile viel zu knappen Strukturwandelfördermittel Rederecht erhalten und führte aus, wie dringend nötig eine baldige Sanierung sei. Doch die ist nun nicht in Sicht.

Der Herrmannschacht ist eigentlich eines der Projekte, für die die Stadt im Aufruf Altstadtsanierung Fördermittel beantragt hat. Doch in Folge der Verteuerungen und zusätzlicher Auflagen reichen diese Fördermittel längst nicht mehr. Es müssen Prioritäten gesetzt werden. Die Sanierung der Gebäude und Gestaltung der Freianlagen der Museumsanlage Herrmannschacht soll in der zu erstellenden Prioritätenliste außen vor bleiben, denn hier gibt es einen Plan B. Wie auch Landrat Götz Ulrich (CDU) betonte, soll der Herrmannschacht im Rahmen der Bundesförderung für das geplante Mitteldeutsche Bergbaumuseum saniert werden. Wann diese Fördermittel kommen, das weiß indes niemand. Und genau da liegt das Problem. Zeit, endlos zu warten habe man aus Sicht von Saar wegen möglicher Einsturzgefahr nicht.

Stadt Zeitz relativiert Begriff „Gefahr“

Dennoch relativiert die Stadtverwaltung auf MZ-Anfrage: Wirkliche Gefahr gehe aktuell nicht von den Gebäuden an der ehemaligen Brikettfabrik, mittlerweile ältesten erhaltenen ihrer Art, aus. „Seit der Erstellung eines Gutachtens im Jahr 2019 ist bekannt, dass es Schäden gibt. Dies betrifft insbesondere Schäden im Heizhaus und im Heinzelmann“, erklärt Pressesprecher Lars Werner. Also doch Gefahr? „Nein, da Stadt und Verein Maßnahmen zum Schutz der Besucher und Gästeführer getroffen haben.“ Werner erläutert, dass bereits 2018 Maßnahmen getroffen wurden: „Beide Bereiche sind für Besucher nicht mehr zugänglich. Zudem wurde im Hauptgebäude eine Dachsanierung durchgeführt. Dazu erhielt die Stadt Zeitz im Jahr 2020 einen Fördermittelbescheid über Leader. Die Förderung belief sich auf 491.000 Euro. Der Eigenanteil der Stadt Zeitz betrug rund 61.343 Euro.“ Leader ist ein EU-Förderinstrument – Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft – zur Förderung von Projekten im ländlichen Raum.

Wenn der Herrmannschacht nun nicht im Rahmen des 100-Millionen-Förderprogramms Altstadtsanierung bedacht werden soll und kann: Ist er nicht tatsächlich als Teil des Mitteldeutschen Bergbaumuseums am besten aufgehoben? Die Idee dahinter befürwortet der Verein und hat sich aktiv an der Machbarkeitsstudie beteiligt, bestätigt die Stadt. Die Landkreise Burgenlandkreis und Mansfeld-Südharz haben in gemeinsamer Initiative den Beginn einer Machbarkeitsstudie für das Mitteldeutsche Bergbaumuseum eingeleitet.

Was alles zum Bergbaumuseum Mitteldeutschland gehören soll

Es soll die Zeitzer Drahtseilbahn sowie die Brikettfabrik Herrmannschacht, das Deubener Bergbaumuseum und das Gelände der ehemaligen Schachtanlage Paul II im Burgenlandkreis sowie mehrere Standorte im Landkreis Mansfeld-Südharz umfassen. Wann und wie die Umsetzung erfolgt und wie das Museum anschließend betrieben wird, ist allerdings noch offen. Ebenso die Rolle des Vereins im späteren Betrieb. „Wir beobachten weiterhin die Planungen und sind für die Idee offen“, sagt Werner. „Die Stadt Zeitz hat in Vorarbeit der Planungsunterlagen für den Förderaufruf Denkmalpflege ein Nutzungs- und Entwicklungskonzept in Auftrag gegeben, welches mittels eines Beteiligungsprozesses erarbeitet und im September 2022 dem Zeitzer Stadtrat vorgestellt worden ist.“

Das Thema Herrmannschacht dürfte auch in der Stadtratssitzung an diesem Donnerstag um 17 Uhr im Friedenssaal eine Rolle spielen, wenn es um die Prioritäten bei der Verwendung der Strukturwandelfördermittel geht.