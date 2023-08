Am 18. August 1976 übergoss sich der evangelische Pfarrer vor der Michaeliskirche mit Benzin und zündete sich an.

Gedenkveranstaltung für Oskar Brüsewitz in Zeitz

Erinnerungen und Gebete an der Brüsewitz-Stele

Rund 120 Menschen kamen zur Gedenkveranstaltung für Oskar Brüsewitz an die Michaeliskirche in Zeitz.

Zeitz/MZ/and - Am Freitagmittag ist vor der Michaeliskirche in Zeitz der Selbstverbrennung des evangelischen Pfarrers Oskar Brüsewitz vor 47 Jahren, am 18. August 1976, gedacht worden.