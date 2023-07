Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Blinis aus der Ukraine, französischer Käse, dazu zum Beispiel Klöpschen von Steffi Schaffer und Quarktaschen von Ute Schnell aus Zeitz – Brötchen, Kekse, Bonbons und viel Obst. Das Angebot an Speisen, das Samstagvormittag an langen Tafeln in der Zeitzer Innenstadt und mit Vergnügen verputzt wird, ist praktisch so bunt gemixt wie die Nationalitäten der Menschen, die Platz genommen haben oder mal zum Schauen und Reden kommen. Sie stammen unter anderem aus Deutschland, aus der Ukraine, aus Syrien und Armenien.