Gebet für Frieden in Zeitz und Hilfe für die Ukraine vor Ort

Die ersten Spenden aus dem Burgenlandkreis sind an der ukrainischen Grenze angekommen. Es folgen weitere.

Mitarbeiterinnen des DRK haben Sachen für die Ukraine gepackt. Landrat Götz Ulrich begleitete den Transport bis an die ukrainische Grenze.

Zeitz/MZ/and - In der Zeitzer Michaeliskirche ist am Sonntagabend wieder unter großer Anteilnahme für Frieden in der Ukraine gebetet worden. Inzwischen sind auch zahlreiche Hilfsaktionen angelaufen und bereits durchgeführt.