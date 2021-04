Gaststätten, Post, Frisör und Konsum in Kayna schließen: Unser Dorf stirbt aus

In den 1990er Jahren gab es den Central-Markt in Kayna mit Waren des täglichen Bedarfs. Er wurde wegen mangelenden Umsatzes geschlossen.

Das Wasser plätschert aus dem Brunnen auf dem Markt in Kayna. Leute gehen beim Bäcker Kunze ein und aus, andere sitzen auf der Bank und plaudern. Doch die ländliche Idylle trügt. Die Gaststätte zum Ross und jene am Teich wurden jetzt geschlossen, die Post in der Weinbergstraße ist seit dem August dicht und der Central-Markt in Kayna schon ist seit einigen Jahren.

Auch Friseure - derer gab es nach der Wende drei - haben geschlossen. „Wir hatten mal drei Fleischer, fünf Kneipen, eine Molkerei und sogar zwei Tankstellen im Dorf“, erzählt Eva Maria Melzer. Doch das ist lange her. Das Kino in der Waldstraße ist nur noch eine Ruine, beim alten Konsum um die Ecke wurden die Schaufenster zugenagelt und es gibt zahlreiche leerstehende Häuser im Ort.

„Um Einkaufsmöglichkeiten ist es schlecht bestellt“

„Um Einkaufsmöglichkeiten ist es schlecht bestellt“, sagt Reiner Hausmann. Er ist heute 73 Jahre alt und lebt von einer schmalen Rente. In dritter Generation hatte er einst die Drogerie Hausmann geführt. „In DDR-Zeiten ging es uns gut. Wir handelten mit Farben und Tapeten, Haushaltswaren und Waschmitteln, nahmen Filme zur Entwicklung an“, erzählt er. Im Tausch gegen Kriepa Papiertaschentücher bekam Hausmann sogar frisches Obst aus dem Laden gegenüber. Lang, lang ist es her.

„Nach der Wende ging es uns noch bis etwa Mitte der 1990er Jahre gut. Die Leute kamen weiter zu uns in den Laden, vor allem zum Quatschen. Doch als Baumärkte wie Pilze aus dem Boden schossen, hatten wir keine Chance mehr“, sagt Hausmann. Er musste seinen Laden schließen und wurde arbeitslos. Bis heute stehen noch ein paar Farben in den Regalen, Papiere stapeln sich im Büro und mitten im Laden steht jetzt eine Tischtennisplatte. „Ich lebe gern in Kayna, habe hier mein Haus und meinen Garten, fahre Rad und gehe im Sommer in das Waldbad“, sagt Hausmann.

„Zuerst lief alles gut"

In Kayna aufgewachsen und bis heute hier geblieben ist auch Andrea Prescher. „Nach der Wende haben wir gleich neben dem Konsum bei meinen Schwiegereltern im Hof frisches Obst und Gemüse verkauft. Das lief sehr gut“, erzählt sie. Also kaufte die Familie 1997 ein Haus am Markt, renoviert und investierte viel Geld, legte das alte Haus trocken und richtete einen schönen Tante-Emma-Laden ein.

„Zuerst lief alles gut. Vor allem Senioren kamen zu uns einkaufen und quatschen. Meine Eltern, ich und noch eine Angestellte hatten gut l zu tun“, erzählt Andrea Prescher. Doch als die Schule die Mädchen und Jungen der 5. bis 10. Klasse verlor, sank auch der Umsatz. Zuerst blieben die Süßigkeiten und die bunten Zeitungen liegen. Eltern aus Nachbardörfern mussten nicht mehr auf ihre Kinder warten und kamen nicht mehr in den Laden.

„Wir konnten mit dem Angebot und den Preisen der Supermärkte in der Stadt nicht mithalten"

Je mehr West-Autos das Dorf überfluteten, desto weniger wurde im eigenen Ort eingekauft. „Wir konnten mit dem Angebot und den Preisen der Supermärkte in der Stadt nicht mehr mithalten und 2014 habe ich meinen Laden schweren Herzens zugeschlossen“, sagt Andrea Prescher. Heute fährt sie in das thüringische Pölzig und arbeitet dort als Verkäuferin.

Das kleine Dorf hat große Probleme. Die Zahl der Einwohner sank von 1.200 auf 960. Es gibt zwar Grundschule und Kindertagesstätte, Kirche, Ärzte und Apotheke, Bäcker und zwei Fleischer. „Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl unser Dorf stirbt aus“, sagt Jens Bartczak, Vorsitzender des Heimatvereins. „Ich habe gerade noch ein Dutzend Mitglieder, wenn noch mehr sterben, muss ich zuschließen.“

„Im kulturellen Bereich ist auch nicht mehr viel los“

Damit steht er nicht allein im Ort. Es gibt keinen Fußball und keinen Handball mehr, dabei waren die Kaynaer in diesen Sportarten eine regionale Macht. „Im kulturellen Bereich ist auch nicht mehr viel los“, sagt Andrea Prescher, die viele Jahre mit ihren Laienspielern das Leben im Dorf geprägt hat. „Auf der einen Seite gibt es immer weniger Leute, die sich ehrenamtlich engagieren. Auf der anderen Seite gibt es immer weniger Gäste zu Veranstaltungen“, so Prescher. Die so genannten weichen Standortfaktoren fehlen. Wegzug und weiterer Leerstand sind die Folge.

„Wir sind über 50 Jahre alt, haben in Kayna nach der Wende ein Haus gebaut und ziehen jetzt nach Meuselwitz“, sagt ein Mann. Hauptgrund: In der Kleinstadt kann er ohne Auto einkaufen. (mz)

Reiner Hausmann

Der alte Konsum in Kayna ist längst Geschichte.