Acht von 13 Garagen haben an der Nordstraße in Theißen gebrannt. Rund 30 ehrenamtliche Feuerwehrleute und ein Maschinist der hauptamtlichen Kräfte waren in der Nacht zu Samstag dort im Einsatz.

Theißen/MZ - In Theißen haben am späten Freitagabend Garagen in einem Garagenkomplex an der Nordstraße gebrannt. Das Feuer war offensichtlich kurz nach 22 Uhr ausgebrochen. Die Leitstelle alarmierte um 22.25 Uhr die Einsatzkräfte.