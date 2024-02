In Zeitz ist am Mittwochabend ein Rentner beim Überqueren der Geußnitzer Straße angefahren worden.

Zeitz/MZ. - In Zeitz-Ost ist Mittwochabend ein Fußgänger von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei dazu am Donnerstag mitteilte, geschah das Unglück gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Geußnitzer Straße/Hainichener Dorfstraße. Der 77 Jahre alte Fußgänger überquerte laut Polizei die Fahrbahn der Geußnitzer Straße an der Ampel und sei dabei von einer 81-jährigen Autofahrerin angefahren worden. Die Frau sei stadtauswärts gefahren. Das Unfallopfer wurde in eine Spezialklinik gebracht. Die Fahrerin des Wagens kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.