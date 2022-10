Für Zeitz gilt im Advent: zwei Märkte, zwei Bäume

Zeitz/MZ - Altmarkt oder Roßmarkt? Parkplatz vor dem Rathaus oder Fußgängerzone mit den anliegenden Geschäften? Das ist nicht nur alle Jahre wieder die viel diskutierte Frage, wenn es um den Standort des Weihnachtsmarktes in Zeitz geht. In diesem Jahr wäre es beinahe auch darum gegangen, auf welchem Markt der Weihnachtsbaum eingespart werden muss. Doch die Entscheidung der Stadt ging anders aus.

Weihnachtsbaum an der Fischstraße/Roßmarkt am Eingang zur Fußgängerzone Foto: Angelika Andräs

Zur Advents- und Weihnachtszeit gehört viel Licht: Lichterketten an Weihnachtsbäumen, leuchtende Schmuckelemente in den Straßen und an Gebäuden. Auch das geht ins Geld. Und wenn die Stadt Zeitz allein bei den Straßenlampen statt bisher rund 250.000 Euro künftig 375.000 Euro pro Jahr bezahlen muss, dann fällt auch der zusätzliche Stromverbrauch vor Weihnachten ins Gewicht. Hochgerechnet werden sich die Strom- und Energiekosten aller Objekte der Stadt Zeitz und ihrer Ortschaften allein im Jahr 2022 voraussichtlich auf circa 1,5 Millionen Euro belaufen. Für das kommende Jahr laufen die Berechnungen noch. Die Kosten werden sich aber aller Voraussicht immens erhöhen, heißt es aus der Verwaltung. Das zeigt sich auch deutschlandweit: Immer mehr Kommunen wollen – und müssen – bei den Stromkosten für Weihnachtsbeleuchtung sparen, wie man in Presseportalen der Bundesländer nachlesen kann. So erfuhr man im Onlineportal Utopia, dass bereits jetzt fast 20 Großstädte, die für ihre Weihnachtsmärkte bekannt sind, Licht und Beleuchtung einschränken wollen.

Beleuchtung gehört dazu

Von der Nachrichtenagentur DPA heißt es allerdings auch, dass in Deutschland kaum Städte gänzlich auf Weihnachtsschmuck verzichten wollen. Im Vorteil sind jetzt die Kommunen, wie etwa Nürnberg, Erfurt oder München, die nach eigenen Angaben Ökostrom verwenden und schon in den letzten Jahren nahezu komplett auf LED umgestellt haben. Und genau diese Umstellung auf die deutlich preiswerteren Leuchtmittel ermöglicht es jetzt auch in Zeitz, die Innenstadt im Advent – zwar mit Einschränkungen – wieder im Licht erstrahlen zu lassen.

Wie Pressesprecher Lars Werner nach den Beratungen und Gesprächen in der Stadtverwaltung bestätigt, wird es sowohl leuchtende Schmuckelemente, als auch beide Weihnachtsbäume in der Innenstadt geben. „Gerade in der dunklen und kalten Jahreszeit hält man es für wichtig, dass sich die Zeitzerinnen und Zeitzer sowie alle Gäste an der weihnachtlichen Beleuchtung in der Innenstadt erfreuen können“, so Werner. „In Hinsicht auf Einsparungen hat man daher einen sehr guten Kompromiss gefunden: Mit LED-Lichterketten ausgestattete und somit stromsparend, wird es Weihnachtsbäume auf dem Altmarkt, Roßmarkt, sowie auf dem Markt in Theißen und Kayna geben.“

Die Meinung der Bürger

Interessanterweise könnten sich Zeitzer eher vorstellen, auf den Baum auf dem Altmarkt zu verzichten. So schreibt Con Ny, eine Userin im sozialen Netzwerk Facebook: „Der Baum auf dem Altmarkt hat eine Woche lang eine Berechtigung, nämlich zum Weihnachtsmarkt. Und selbst da steht er ein ganzes Stück entfernt vom eigentlichen Weihnachtsmarkt. Ansonsten, und auch in der Marktwoche, ist er umgeben von parkenden Autos.“ Da sei der Weihnachtsbaum am Roßmarkt wichtiger. „Den sehen alle, die in die Stadt kommen. Dort will man langgehen, bummeln, einkaufen, Schaufenster gucken...“ Dieter Schubert, der am Mittwoch in der Innenstadt einkaufen will, sieht es genau so. „Der einsame Baum auf dem Parkplatz vorm Rathaus macht die Stadt nicht wirklich schöner. Und wichtig ist doch vor allem, dass die Besucher und die Zeitzer in die Fußgängerzone gezogen werden, dahin, wo die Händler sind“, sagt er. „Wer läuft denn über den Altmarkt, wenn er über den Boulevard mit den erleuchteten Schaufenstern gehen kann?“ Deshalb gehöre die volle Aufmerksamkeit beim weihnachtlichen Schmuck dem Roßmarkt, der als einziger der drei Innenstadtmärkte kein Parkplatz sei.

Das ist der Beleuchtungsplan

Weihnachtsbäume mit LED-Lichterketten wird es im Advent und in der Weihnachtszeit auf dem Altmarkt, Roßmarkt, sowie auf dem Markt in Theißen und Kayna geben. Festbeleuchtung und Schmuckelemente in der Innenstadt werden wie im Vorjahr angebracht. Auch die Lichterkette am Rathausturm, die zurzeit abgeschaltet ist, wird im Rahmen des Weihnachtsmarktes wieder angeschaltet.

Den Weihnachtsschmuck, hier in der Judenstraße, wird es auch in diesem Jahr geben. Foto: Angelika Andräs

Egal ob Weihnachtsbäume, Innenstadtschmuck oder Rathausturm: Die Beleuchtung wird an eine Zeitschaltung gekoppelt, so dass diese automatisch an- und wieder ausgehen. Die Beleuchtung wird täglich von 16.30 Uhr bis 22 Uhr in Betrieb sein.

Kommentar zum Thema von Angelika Andräs:

Advent in der Zeitzer Innenstadt, und es leuchten nur halb so viele Schmuckelemente. Und es gibt auch nur einen Weihnachtsbaum auf dem Altmarkt. Was für eine Vorstellung! Analog zu den Einsparungen bei den Straßenlampen, wo ja auch nur jede zweite brennt, wäre es durchaus denkbar. Denn die Stadt muss heftig draufzahlen, obwohl sie bei den Energiekosten einzusparen versucht.

Umso erfreulicher und schöner ist die Entscheidung der Stadtverwaltung, dass die Innenstadt in Advent- und Weihnachtszeit hell und anheimelnd aussehen soll. Das bringt nicht nur Licht in dunkle Zeit, das bringt auch ein Lächeln in die Gesichter nicht nur der Kinder. Und das ist vielleicht mindestens so wichtig, wie das Sparen. Das darf, bei aller Sorge, wie es finanziell für Zeitz – und andere Kommunen auch – weitergehen soll angesichts der Explosion der Energiekosten, kein Sparen um jeden Preis werden.

Und sollte es dennoch nötig werden, dann sollte man aus dem Rathaus heraus ein Ohr für die Bürger haben. Denn interessanterweise hätten da viele nicht den Baum am Roßmarkt eingespart, sondern den auf dem Altmarkt. Der steht zwar zwischen Rathaus und Gewandhaus, aber eben mitten auf dem Parkplatz und nicht mitten in der Stadt, da, wo sie lebendig sein muss.

