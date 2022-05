Für viele Bürger in und um Zeitz gibt es „tausend gute Gründe“ gegen das Verbrennen

Umfrage: Wie nah sind Politiker in Sachen Verbrennungsverbot eigentlich am Willen der Bürger? Welche Entscheidung man sich in Zeitz wünscht.

Zeitz/MZ - Am Donnerstag soll der Stadtrat entscheiden, ob in Zeitz - zumindest in der Kernstadt - ein Verbrennungsverbot für Gartenabfälle gilt. Richtig gesagt: Ob die Ausnahmegenehmigung vom bundesweit geltenden Verbrennungsverbot zurückgenommen wird. Und wie schon bei den vielen Versuchen zuvor, so wird es auch dieses Mal im politischen Raum kontrovers diskutiert.