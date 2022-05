Für gute Arbeitsplätze im Revier

Zeitz/MZ - „Wo heute ein gut bezahlter Industriearbeitsplatz im Revier ist, muss auch nach dem Kohleausstieg ein Tarifbezahlter Arbeitsplatz sein“, sagt Matthias Lindig, Betriebsrat der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft (Mibrag). Dafür brauche man ein Programm zur Standortsicherung. Gute Tarifverträge seien ein wichtiges Instrument, um Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern. So war seine Botschaft zum Tag des 1. Mai auf dem Platz der Deutschen Einheit in Zeitz-Ost. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte in Zeitz seine Landesveranstaltung organisiert und Landesvorsitzende Susanne Wiedemeyer wünschte sich einen „Tag des friedlichen Zusammenseins“. Sie verurteilte den „völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine“ und mahnte zum Frieden. Der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) vermittelte die Botschaft „Zeitz-Ost hat Zukunft“. Zeichen dafür sind der Umbau der Grundschule und die Gewinnung eines neuen Hausarztes für das medizinische Versorgungszentrum.