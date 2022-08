Für die Feuerwehr Tröglitz gibt es keine Fördermittel für ein neues Gerätehaus

Alttröglitz/MZ - Für den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Tröglitz gibt es auch in diesem Jahr keine Förderung. Dies teilte Andreas Buchheim (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Elsteraue, zur Sitzung des Sozialausschusses mit. Die Geschichte um den Neubau reicht viele Jahre zurück. Dort wo früher ein Autohaus in Tröglitz stand und sich heute ein neuer Supermarkt befindet, sollte vor Jahren schon gebaut werden. Die Pläne änderten sich. Jetzt soll das Gerätehaus gegenüber der Kindertagesstätte entstehen. Seit 2018 hat die Gemeinde jedes Jahr einen Antrag auf Förderung gestellt, damals betrug die Investitionssumme noch 700.000 Euro. Auf Anforderung wurden Nachbesserungen eingereicht. Doch bis heute fehlt ein Brandschutzbedarfsplan für die Feuerwehr, das hatte der Burgenlandkreis mehrfach angemahnt. So wurden auch die Anträge in den folgenden Jahren abgelehnt. Die Kosten für den Neubau haben sich im Laufe der Jahre verteuert und lagen zuletzt bei rund 1,5 Millionen Euro. Aktuell hat die Gemeinde die Planungen für den Neubau vergeben. Laut Buchheim seien diese abgeschlossen. Jetzt sollen Varianten geprüft werden, mit welchen Materialien man am günstigsten bauen könne. „Ich gehe davon aus, dass Holz- und Stahlkonstruktionen zu teuer werden und Beton am günstigsten wird“, sagt Buchheim.

