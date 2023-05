Domstifter laden zum Besuch der Zeitzer Bibliothek ein. Was die Gäste erwartet.

In der Zeitzer Stiftsbibliothek begrüßt Bischof Julius Pflug die Besucher - in Lebensgröße und täuschend echt.

Zeitz/MZ - Das Geheimnis der Schriften ist eine Führung durch die Zeitzer Stiftsbibliothek am Samstag, 27. Mai, überschrieben. Diese Führung um 13 Uhr gibt wieder die Möglichkeit, in der Zeitzer Stiftsbibliothek das Geheimnis der Schriften zu erkunden und einen Überblick über die Geschichte der Büchersammlungen und Archivbestände zu erhalten, deren Anfänge bis in das Spätmittelalter zurückdatieren.

Die Führung beginnt im Ausstellungsraum und führt durch die fünf großen Bibliotheksräume, so die Einladung der Vereinigten Domstifter, in denen Druckwerke des 15. bis 18. Jahrhunderts in spätgotischen beziehungsweise barocken Bibliotheken nachempfundenen Pulten und Regalen Aufstellung gefunden haben.

Die Stiftsbibliothek in Zeitz beherbergt zahlreiche außergewöhnliche Schätze. Die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bestände gehören zu den ältesten und bedeutendsten Büchersammlungen in Sachsen-Anhalt. Einzigartig sei die Geschlossenheit der historisch gewachsenen Bestände, betonen die Domstifter. Und Bischof Julius Pflug wartet natürlich als lebensgroße Figur in seinem Gelehrtenzimmer auf die Besucher.

Von April bis Oktober kann die Stiftsbibliothek an jedem letzten Samstag im Monat im Rahmen einer öffentlichen Führung besichtigt werden. Außerhalb der monatlich stattfindenden Führung kann die Stiftsbibliothek immer zu den regulären Öffnungszeiten dienstags und donnerstags 10 bis 16 Uhr besucht werden. Tickets für die Führung kosten sieben, ermäßigt fünf/vier Euro.