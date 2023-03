Zeitz/MZ/ank - Vom Streik im Öffentlichen Dienst an diesem Donnerstag ist nach Angaben der Kreisverwaltung des Burgenlandkreises auch das Landratsamt betroffen. Wie die Pressestelle am Morgen informierte, könne der Sprechtag an diesem Donnerstag in der Kfz-Zulassungs- sowie der Führerscheinstelle in Naumburg nicht durchgeführt werden. Betroffen sei auch die Führerscheinstelle in der Außenstelle Zeitz. „Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, in ihrer Terminplanung auf andere Tage auszuweichen“, heißt es in der Information der Pressestelle wörtlich. Zum Warnstreik hatten die Gewerkschaften ver.di und Erziehung und Wissenschaft aufgerufen. Weil sich auch Erzieherinnen aus Kindertagesstätten beteiligen, sind an diesem Donnerstag die Kindertagesstätten Musikus in Zeitz sowie die Tagesstätten in Tröglitz, Rehmsdorf und Profen geschlossen.

Am Vormittag gibt es in Naumburg eine Kundgebung und eine Demonstration.