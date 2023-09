Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Loitzschütz/MZ - Als Daniel Grune am vergangenen Sonntag mit seinem Trabant als Erster die Zielflagge beim Dreschfest in Loitzschütz sah, war die Freude groß. Dabei kannte der 43-jährige Pölziger das Gefühl des Sieges in dem kleinen Dorf in der Gemeinde Gutenborn eigentlich schon gut. „Ich habe hier früher, als wir noch auf der Wiese oben im Dorf gefahren sind, schon mehrmals gewonnen. Aber diesmal war es etwas Besonderes“, sagt er mit ein paar Tagen Abstand. Und so flossen auch zum ersten Mal in seinem Leben Freudentränen, als er seinen Sohn John und Frau Manuela in die Arme nahm.