Kleingärtner in Zeitz blicken sehr zufrieden auf die warme Jahreszeit zurück. Welche Vorteile das wechselhafte Wetter in diesem Jahr sogar mit sich brachte.

Thomas Stachowiak baut in der Gartenanlage Goethestraße in Zeitz erfolgreich Tomaten, Zwiebeln, Melonen und Zucchinies an. Er freut sich über die gute Ernte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - So mancher Rasenmäher brummte an diesem Montag in den Kleingartensiedlungen in Zeitz. Viele Gärtner nutzen einen der womöglich letzten sehr warmen Tage des Jahres. Die Kleingarten-Saison geht zu Ende, wie kam der Sommer mit dem wechselhaftem Wetter an? Welche Auswirkungen hatte es auf die Ernte in den Zeitzer Gartensiedlungen?