Weissenborn/MZ. - Wehrleiter Ronny Fürstenberg ist sichtlich stolz auf das, was er und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Weißenborn geschaffen haben. Jahrelang haben Sie darum gekämpft, neue Räumlichkeiten im ehemaligen Dorfkrug zu bekommen. Jetzt ist der Traum nahezu abgeschlossen. Denn der ehemalige Gastraum und die Küche wurden vom 1. Januar 2021 an umfangreich saniert und neu gestaltet. „Ich bin sehr zufrieden, vor allem mit der tollen Unterstützung von so vielen Seiten“, sagt der 35-Jährige.