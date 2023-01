Zeitz/MZ - Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Zeitz ist eine Pkw-Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt worden. Nach Polizeiangaben waren zwei Pkw im Kreuzungsbereich Badstubenvorstadt/Geschwister-Scholl-Straße kollidiert. Rettungskräfte befreiten die Frau aus ihrem Fahrzeug und brachten sie mit leichten Verletzungen, so die Polizei, ins Krankenhaus.