Die Autofahrerin muss nach dem Unfall am Dienstag ins Krankenhaus gebracht werden.

Frau in Zeitz verletzt: Ihr Auto kracht gegen eine Straßenlaterne

Die Polizei rückte am Dienstag zu einem Unfall in die Geußnitzer Straße von Zeitz aus.

Zeitz/MZ/ank - Eine Frau ist am Dienstagvormittag bei einem Unfall in der Geußnitzer Straße von Zeitz verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei war sie mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Ein anderes Fahrzeug, heißt es, sei in den Unfall nicht verwickelt. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten zur Unfallstelle aus, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.