Die Polizei stoppt eine Autofahrerin, die ohne Papiere in Zeitz unterwegs war.

Zeitz/MZ - Die Polizei ermittelt gegen eine Frau aus Zeitz, die mit einem Pkw unterwegs gewesen ist, obwohl sie keinen Führerschein besitzt. Nach Angaben der Polizei war die Frau in dem Wagen am Mittwoch in der Geraer Straße von einer Streife angehalten und kontrolliert worden. Die Polizisten stellten die Autoschlüssel sicher und leiteten gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren ein.