Mehr als 500 Bilder wurden zur 7. Kreisfotoschau eingereicht. 104 Arbeiten werden bis November im Schloss Moritzburg in Zeitz gezeigt. Warum ein Mann aus Droßdorf gewonnen hat.

Kreisfotoschau in Schloss Moritzburg eröffnet

Am Sonnabend wurde die 7. Kreisfotoschau im Museum Schloss Moritzburg Zeitz eröffnet. Das Siegerfoto kommt von Frank Wäschle.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Frank Wäschle ist happy: Zum dritten Mal gewinnt der Mann aus Droßdorf die Kreisfotoschau und sein Siegerbild ist seit Samstagnachmittag im Schloss Moritzburg öffentlich zu bewundern. „Ich habe fünf Schwarz-Weiß-Fotografien eingereicht, denn die Welt ist schon bunt genug. Dieser bunten Vielfalt möchte ich künstlerisch etwas entgegen setzen“, sagt Wäschle. Er hat ein Stillleben am Strand fotografiert. „Es entstand im Urlaub in der Nähe des Felsens von Gibraltar. Um es zu schießen, bin ich stundenlang allein am Strand spazieren gegangen“, verrät der Künstler.