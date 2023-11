Frage an Deutsche Telekom: Wie weiter mit schnellem Netz in Droyßig?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Droyßig/MZ/mv. - In der Gemeinde Droyßig konnte noch keine Entscheidung getroffen werden, wie es mit dem Ausbau von Glasfaser für schnelleres Internet weitergeht. In der jüngsten Gemeinderatssitzung sollte es dazu eigentlich eine Erklärung geben, mit welchem Unternehmen Bürgermeisterin Evelyn Billing (parteilos) eine Absichtserklärung verhandelt. Doch zu ihrer Enttäuschung „ist heute leider niemand da, der uns mit weiteren Informationen versorgen kann“, so ihre Kritik in Richtung Verwaltung.