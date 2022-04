Förderung im Rahmen des Strukturwandels: Geht Theißen leer aus?

Bei Rückstufung einer Bundesstraße in eine Ortsstraße muss sie in einwandfreiem Zustand an die Gemeinde übergeben werden. Die baulichen Maßnahmen in Theißen lassen noch auf sich warten.

Theissen/MZ - „Theißen kommt im Haushalt der Stadt Zeitz nur kurz vor“, beklagt sich Ortsbürgermeister Thomas Ham (Bürgerinitiative Theißen). Und was die Strukturfördergelder betrifft, fühlt sich Ham stellvertretend für seinen Ortsteil erst recht zurückgesetzt. „Wir haben schon vor gefühlten Ewigkeiten Projektvorschläge gemacht. Es gibt keine Reaktion darauf. Am Ende wird es so sein, dass die, die im Kreistag sitzen, die Gelder abziehen“, so Ham. „Und jetzt wird Droyßig auch noch zum zweiten Naumburg. Das Schloss soll für die Verwaltung umgebaut werden. Was alleine der Brandschutz an Geld verschlingen wird. Da bekomme ich Bauchschmerzen. Das tatsächliche Revier wird mal wieder leer ausgehen“, verleiht Ham seiner Unzufriedenheit Ausdruck.