Eine Messsäule steht bereits in der Weißenfelser Straße in Zeitz.

Zeitz/MZ - In Zeitz soll ein weiterer Blitzer aufgestellt werden. Darüber wird seit einiger Zeit diskutiert. Doch wohin soll das Geschwindigkeitsmessgerät? Auch darüber wird schon länger diskutiert. Jetzt hat die Stadt zumindest einen ganz konkreten Vorschlag: die Tröglitzer Straße.

Zu dieser Entscheidung ist man auf der Basis von Zahlen gekommen. Durch Bürger werde immer wieder das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit kritisiert, heißt es von der Stadt. „Aber handelt es sich dabei nur um subjektives Empfinden oder ist es tatsächlich so?“ Diese Frage stellte man sich im Fachbereich Ordnungswesen. Sie war auch der Ausgangspunkt für die Entscheidung für den Standort. Und Hilfe bekam die Verwaltung von einem Smiley.

Zur Prüfung, ob es sich objektiv um tatsächliche Geschwindigkeitsüberschreitungen in entsprechend großem Maße handelt, nutzte die Stadt Zeitz nämlich eine Smiley-Zählertafel. Unter der Voraussetzung, dass die entsprechenden technischen Parameter für verwertbare Messungen vorliegen, kam dieser Verkehr-Smiley bereits an verschiedenen Orten – in der Albrechtstraße, in Rasberg, in der Tröglitzer Straße – zum Einsatz. „Das Gerät ist technisch in der Lage, die gefahrenen Geschwindigkeiten zu messen und anzuzeigen. Es kann aber auch in zwei Richtungen gleichzeitig messen und die dabei erfassten Werte entsprechend auswerten“, hatte Fachbereichsleiterin Cornelia Poser erläutert.

Eine der Messstellen befand sich vom 11. bis 31. Mai in der Tröglitzer Straße. Die Auswertung der Daten ergab in diesem Zeitraum eine Gesamtzahl von 76.125 erfassten Fahrzeugen, sowohl in Richtung Tröglitz als auch stadteinwärts. Das Ergebnis sagt aus: „Es fuhren 49.102 Fahrzeuge mindestens 60 Kilometer/Stunde, das entspricht 64,5 Prozent. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 159 Kilometer pro Stunde.“ Wohlgemerkt innerorts, bei zulässigen 50 Kilometern pro Stunde.

Unvorstellbar für einige Zeitzer, die in der Nähe wohnen. „Stimmt schon, dass die manchmal mit sehr viel Schwung den Berg nach oben brausen“, sagte ein Mann vor Ort. „Aber ansonsten kommt uns das hier nicht wie eine Rennstrecke vor.“ Immer wieder kommt von Bürgern der Hinweis, dass die Geschwindigkeit in der Geußnitzer Straße überwacht werden müsste. Dort werde vor allem in den Abendstunden „gerast, was das Zeug hält“, wie Rolf Gehrisch schon mehrfach an die MZ übermittelte. Nur Martina Grun mahnte über das soziale Netzwerk Facebook das Einhalten der Geschwindigkeit in der Tröglitzer Straße an.

„Wenn man mit Kindern ins Sommerbad will und den Pulverberg runter geht, ist das nicht ohne. Da brettern sie ganz schön mit Vollgas vorbei“, schrieb sie. „Und wenn man mit dem Auto unterwegs ist und aus der Freiligrathstraße kommt, kann es auch schwierig werden, in die Tröglitzer abzubiegen. Hier müsste auch mal kontrolliert werden.“ Pulverberg ist der in Zeitz immer noch geläufige Name für die Tröglitzer Straße. Und die Auffahrt von der Freiligrathstraße bedeutet halten und anfahren am Berg mit relativ „spitzer“ Kurve stadteinwärts.

Die Fußgänger sieht auch die Stadt: Aufgrund der Nähe zu den Bädern sei der Bereich durch Fußgänger hoch frequentiert. Und die hohe Zahl an Geschwindigkeitsüberschreitungen zeige die Notwendigkeit einer regelmäßigen Verkehrsüberwachung.

Die Zahlen lügen hoffentlich nicht - Ein Kommentar

Ja, wohin soll der Blitzer nun? Da hätte vermutlich jeder so seine Wünsche. Denn wer, wenn nicht die Zeitzer, kennt die Rennstrecken in seiner Stadt am besten? Und so mag es nicht verwundern, dass sich hartnäckig die Feststellung hält, so viel wie in der Geußnitzer Straße würde nirgends sonst gerast. Und mal ehrlich, wenn man in der Naumburger Straße 100 Meter nach der Ampelkreuzung stadtauswärts von einem Transporter mit gefühlt 100 überholt wird, dann will man den Blitzer dort haben. Eine Fußgängerin, die in der Altenburger Straße fast überfahren wurde, wie sie erzählt, meint, da gehöre die Messstelle hin.

Man meint. Gefühlt ist das so. Herauszubekommen, wie es tatsächlich und vor allem über einen längeren Zeitraum aussieht, da leistet offensichtlich der Smiley mit Zähltafel gute Dienste. Und deshalb sollte man sich auch auf die Zahlen verlassen und sie als Grundlage nehmen. Für die anderen akuten Probleme... Ja, da wäre es Zeit für den Einsatz des mobilen Blitzers. Angelika Andräs