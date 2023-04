Zeitz/MZ - Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zum Dienstag in Zeitz ereignet. Wie das Polizeirevier mitteilte, war ein Pkw in der Naumburger Straße unterwegs. Auf Höhe des Herrmannschachtes sei vor dem Auto plötzlich eine dunkel gekleidete Person aus dem Straßengraben auf die Fahrbahn gelaufen. Trotz einer Notbremsung sei es dem Pkw-Fahrer nicht gelungen, den Zusammenstoß mit dem Mann auf der Straße zu verhindern, der durch die Kollision auf Fahrbahn geschleudert wurde. Dabei, so die Polizei, erlitt er schwere Kopfverletzungen und ist in eine Spezialklinik gebracht worden. Im Straßengraben sei bei der Unfallaufnahme durch die Polizei eine angebrochene Spirituosenflasche gefunden worden. Die Polizei gehe davon aus, dass der Verletzte demnach zumindest angetrunken gewesen sein muss. Der Pkw-Fahrer habe bei dem Unfall einen Schock erlitten. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.