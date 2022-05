Folgen des Orkantief Igantz in Zeitz: Stürzen Platanen auf den Gehweg?

Wie groß der Schaden tatsächlich ist, das, so die Stadtverwaltung auf Anfrage, könne allerdings noch nicht genau gesagt werden. Warum die Reparatur der Bäume in der Weißenfelser Straße nicht einfach ist.

Eine der schief stehenden Platanen in der Weißenfelser Straße von Zeitz.

Zeitz/MZ - Da blutet Baumfreunden das Herz: Vor allem im oberen Teil der Weißenfelser Straße in Zeitz stehen eine Reihe von jungen Platanen schief. Herbststurm Ignatz, der in der vergangenen Woche in der Region gewütet hat, ist für die Schäden verantwortlich.