Flucht vor dem Krieg: Ukrainier finden Normalität auf dem Fußballplatz

Zeitz/MZ - Äußerlich wirkt Andrii Kostiuk halbwegs gefasst und zuversichtlich. Wie es in dem 43-Jährigen aber wirklich aussieht, weiß in erster Linie wohl nur er selbst. Der Ukrainer ist, so wie viele seiner Landsleute, vor dem Krieg geflüchtet. Über Polen kam er nach Deutschland. Über Berlin ging es nach Zeitz. Wie es aktuell in seiner Heimatstadt Tscherkassy, einer Universitätsstadt südöstlich von Kiew in der Mitte des Landes, aussieht, weiß er nicht wirklich. „Gleich am ersten Tag ist eine Kaserne, nur 20 Kilometer entfernt von uns, schwer bombardiert worden. Da war klar, dass wir weg mussten“, erzählt er ruhig. Mit seiner Frau, den drei Kindern und der Schwiegermutter ging es mit dem Auto und dem Nötigsten in Richtung Polen. Seine Eltern wollten nicht mit. Kostiuk zuckt nur traurig mit den Schultern.

