Kateryna Silchenko aus der Ukraine musste vor über einem Jahr aus ihrer Heimat fliehen. Wie es der Fotografin in Zeitz inzwischen geht.

Flucht vor dem Krieg: Langsames Ankommen in Zeitz

Krieg in der Ukraine

Die Fotografin Kateryna Silchenko lebt seit über einem Jahr in Zeitz.

Zeitz/MZ - Durch die Straßen ihrer geliebten Heimatstadt Odessa fuhr sie an einem feuchten Winterabend, sie erinnert sich noch sehr gut daran. Im Auto war es gemütlich, es ertönte leise Musik, die Tochter saß auf der Rückbank. Es war eine Familientradition, vor dem Abendessen noch einmal die Küste zu besuchen, egal zu welcher Jahreszeit. Das Schwarze Meer inspirierte sie immer. Eine Autopanne zwang sie dann, ihre Pläne zu ändern. Dass das nur eine Lappalie war, erfuhr sie erst am nächsten Morgen. Denn da begann der Krieg in der Ukraine und die Flucht nach Zeitz.