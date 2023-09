Flucht nach Unfall: Polizeihund findet Fahrer in Zeitz

Ein Polizist und ein Fährtenhund: In Raba hat ein Fährtensuchhund einen alkoholisierten Autofahrer ausfindig gemacht, der nach einem Unfall geflohen war.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/Raba/MZ - Ein Fährtensuchhund hat die Polizei am Ende zu einem alkoholisierten Autofahrer nach Zeitz geführt, der nach einem Unfall geflohen war. Letzterer war in der Nacht zu Freitag am Ortsausgang Raba, einem Ortsteil von Wetterzeube, mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen ein Brückengeländer geprallt. Nach dem Unfall hatte er sein Auto stehen gelassen, Zeugen hatten es später gefunden und die Polizei informiert.