Flinke Füße und viel Spaß: Wer den Kinderduathlon in Zeitz gewonnen hat

Über 130 Teilnehmer gingen nach zwei Jahren Corona-Pause auf dem Altmarkt in Zeitz an den Start. Warum die Stimmung so gut war.

So sehen Sieger aus - und Mädchenpower, denn die vier Mädchen von der Kita Kleine Strolche ließen alle anderen Mannschaften hinter sich und schafften den Durchgang in 2 Minuten 12 Sekunden.

Zeitz/MZ - Kleine Duathlon-Athleten ganz groß: Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause fand wieder der Zeitzer Kinderduathlon auf dem Altmarkt statt. Und diese spätnachmittägliche Veranstaltung bei strahlendem Sonnenschein auf dem Altmarkt wurde zu einem kleinen Fest. Nicht nur die Sieger wurden am Ende bejubelt, sondern auch alle Teilnehmer angefeuert. „Die Kinder haben sich so sehr darauf gefreut, sie haben so viel Spaß und sind mit dem Herzen dabei, ich bin so froh, dass das heute stattfindet“, sprach eine Mutter aus, was viele fühlten.

Bürgermeisterin Kathrin Weber hatte Begrüßung und Eröffnung übernommen. Sie begrüßte jedes einzelne Team. „Es nehmen 132 Kinder aus elf Kitas, fünf Grundschulen in 15 Mannschaften teil“, sagte sie, Und erinnerte daran, dass bevor die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung machte, die Kita Fröbelhaus dreimal hintereinander den Titel bei den Kindertagesstätten holen konnte.

Aufwärnen vor dem Start mit Bürgermeisterin Kathrin Weber Foto: A. Andräs

„Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die das heute wieder ermöglichen“, zählte sie auf, „bei der SG Chemie, Sektion Radball, der SV Eintracht, beim Kreissportbund, der Stadt Zeitz, der AOK, den Stadtwerken, der Wohnungsbaugesellschaft Zeitz und dem Stadtreinigungs- und Servicebetrieb Zeitz.“

Wie viel Arbeit eigentlich dahintersteckt, sieht man schon nicht mehr, wenn Holger Fischer von Chemie das erste Startsignal gibt. Der Parcours muss markiert werden, Starterlisten vorbereitet, Urkunden und Medaillen ebenso. Die Rolle müssen bereitstehen und natürlich müssen Leute vor Ort sein, die die Durchführung in der Hand haben.

Spannende Rennen lieferten sich auch die Grundschulen. Foto: Angelika Andräs

Holger Fischer als Starter Foto:A. Andräs

Schneller Wechsel Foto: A. Andräs

Hier liefen die Fäden bei Roland Seidelt von den Radballern zusammen. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Kinderduathlon heute wieder starten können“, sagte er eingangs, „es ist eine der traditionsreichsten Veranstaltungen in Zeitz - und immerhin schon der 21. Wettkampf. Viele von den Teilnehmern der ersten Jahre sind heute die Eltern der Teilnehmer.“

Nach durchweg spannenden Rennen, bei denen die Teilnehmer alles gaben und durchweg ein dickes Lob verdienen, standen dann die Sieger fest: Bei den Kleinsten gewann ein Mädchen-Team der Kita Kleine Strolche mit einer Sekunde Vorsprung vor dem Fröbelhaus, gefolgt von der Kita Regenbogen, Team 2. Nach so mancher Aufholjagd entschied dann die Grundschule Rehmsdorf die beiden Wettbewerbe - erste und zweite Klasse sowie dritte und vierte Klasse - für sich.