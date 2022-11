Flammen lodern am Sonntag in der Vater-Jahn-Straße

In der Vater-Jahn-Straße in Zeitz hat es am Sonntagvormittag gebrannt.

Zeitz/MZ/ank - In der Vater-Jahn-Straße in Zeitz hat es Sonntagvormittag in einem Wohnhaus gebrannt. Menschen, so die Polizei, seien nicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Feuer in einer leerstehenden Wohnung des Hauses ausgebrochen. Einsatzkräfte der Zeitzer Feuerwehr löschten die Flammen. Das Haus sei vorerst unbewohnbar, heißt es. Der einzige Bewohner des Gebäudes komme bei Verwandten unter. Nach ersten Schätzungen sei von einem Schaden von mindestens 30.000 Euro auszugehen. Zur Brandursache gab noch es keine Informationen. Sie müsse ermittelt werden, hieß es.