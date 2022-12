Firmenchef übergibt Staffelstab und damit lebt Zeitzer Tradition weiter

Mit 75 Jahren setzt sich Unternehmer Volkert Meyer (links) mit seiner Frau Anetta zur Ruhe und übergibt sein Autohaus an Christian Kallies und seine Frau Heike. Das Paar führt bereits das benachbarte Autohaus im Gewerbegebiet Zeitz am Herrmannschacht.

Zeitz/MZ - Ein bewegender Augenblick für Volkert Meyer: Rund 100 Kunden und Geschäftspartner sind am Wochenende zu einer außergewöhnlichen Feier in das Autohaus am Zeitzer Herrmannschacht gekommen. Dabei heißt es Abschied nehmen, denn das Autohaus wurde inzwischen an den Nachfolger übergeben: „Ich habe am 31. Oktober 2022 mein Gewerbe abgemeldet“, sagt Meyer.