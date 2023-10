Eine Millionenschwere Investition ist am Freitag im Zeitzer Ortsteil Luckenau in Betrieb gegangen. Die Firma Raab produziert dort nun teilweise vollautomatisch.

Einweihung einer neuen Förderstrecke der Firma Raab GmbH in Luckenau. Sebastian Burkhardt bringt die Abstandshalter an die Rohre. Auch das soll noch automatisiert werden.

Luckenau/MZ/yve. - Rund 3,5 Millionen Euro investiert die Raab-Gruppe im Burgenlandkreis, sie hat am Freitag eine neue Anlage in Betrieb genommen. Dabei sind Roboter und Computer das Herzstück einer neuen und voll automatisierten Produktionsstraße. 150 Beschäftigte gibt es in dem Zeitzer Ortsteil Luckenau, davon zehn an der neuen Produktionsstätte.

Einweihung einer neuen Förderstrecke der Firma Raab GmbH in Luckenau: Dort soll die Produktion voll automatisch ablaufen. (Foto: Weimer)

Die Firma Raab feierte in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen, sie ist seit 1991 in Zeitz. Das Unternehmen stellt Edelstahlrohre für Abgasanlagen her, Kunden sind Häuslebauer aber auch Industriebetriebe. Inder neuen Anlage werden Edelstahlrohre mit unterschiedlichen Längen, Stärken und Durchmessern zugeschnitten und verschweißt.