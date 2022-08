Feuerwehrleute sind in Zeitz nicht nur dann im Einsatz, wenn es brennt

Zeitz/MZ - Wie ist die Zeitzer Feuerwehr aufgestellt? In den letzten Wochen und Monaten konnte die MZ vermehrt darüber berichten, dass es neue Einsatzkleidung oder Technik gab und neue Fahrzeuge in Dienst gestellt wurden. Was sich seit der letzten Risikoanalyse 2018 getan hat, wie die Situation bei hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften ist und welche Herausforderungen anstehen, wollte Angelika Andräs von Bürgermeisterin Kathrin Weber und René Heinrich, Sachgebietsleiter Brand- und Katastrophenschutz und Stadtwehrleiter, wissen. Was hat sich seit der letzten Risikoanalyse getan?